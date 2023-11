Uroczysta zbiórka dolnośląskich policjantów w ramach zbliżającego się Święta Niepodległości Data publikacji 09.11.2023 Powrót Drukuj Wczoraj na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem dolnośląskich policjantów i pracowników Policji oraz zaszczytnych gości, między innymi Pani Małgorzaty Hasiewicz reprezentującej Wojewodę Dolnośląskiego, nadbrygadiera Marka Kamińskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Starosty Wrocławskiego Pana Romana Potockiego. Zgodnie z policyjnym ceremoniałem wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse, a także podziękowania za pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Oprócz gospodarza uroczystości - Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego obecni byli m.in. reprezentująca Wojewodę Dolnośląskiego Dyrektor Generalna Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Małgorzata Hasiewicz, nadbrygadier Marek Kamiński Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Wrocławski Pan Roman Potocki, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszyk, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji wyróżnili nagrodą pieniężną szczególnie wyróżniających się pracowników dolnośląskiego garnizonu Policji. Pracownicy osobiście odebrali nagrody z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Pani Małgorzaty Hasiewicz reprezentującej Wojewodę Dolnośląskiego.

Oprócz pracowników cywilnych tego dnia, z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, odznaczenia oraz wyróżnienia otrzymali również funkcjonariusze dolnośląskiej Policji. Srebrny medal „Za Długoletnią Służbę” otrzymał między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Norbert Kurenda.

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem „Za Długoletnią Służbę” wyróżniono: złotym 16 osób, srebrnym 36 osób oraz brązowym 15 osób. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki ,,Zasłużony Policjant” w garnizonie dolnośląskim Policji wyróżniono złotą i srebrną odznaką po 1 policjancie, natomiast 12 brązową.

Wczorajsza uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia również aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Komendant Główny Policji mianował w korpusie oficerów starszych 19 funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego, natomiast Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował blisko 300 funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości Prezes Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Pan Krzysztof Klarecki wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu Odznakę Honorową IV stopnia za szczególne zasługi w działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Swoje słowa do uczestników spotkania skierowała Pani Małgorzaty Hasiewicz reprezentującej Wojewodę Dolnośląskiego, która podziękowała funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za ich szczególną służbę oraz podkreśliła, jak ważną datą każdego roku jest 11 listopada, kiedy możemy świętować odzyskanie niepodległości.

Od podziękowań swoje wystąpienie zaczął także Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, słowami: „podziękowania dla Was, za Waszą służbę, za Wasze zaangażowanie, za to, jak jesteście oddani pracy (...) Większość z Was odebrała dzisiaj odznaczenia, to dla mnie olbrzymi zaszczyt i dziękuje Wam wszystkim. To zaszczyt i przyjemność służyć z Wami.”

O oprawę muzyczną spotkania zadbała Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pod przewodnictwem kapelmistrza podinsp . Adama Witiwa, który wraz z księdzem Stanisławem Stelmaszkiem podczas uroczystości również otrzymali odznaczenia – odznakę pamiątkową „100-lecia Policji Województwa Śląskiego” - wręczone przez Panią Alicję Kluz Przewodniczącą Wrocławskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., a nadaną na podstawie Uchwały Komisji ds. Odznaki Pamiątkowej Policji Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2023 roku.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Policji i serdecznie gratulujemy wyróżnionym oraz odznaczonym.