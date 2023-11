Zatrzymani za posiadanie znacznych ilości narkotyków Data publikacji 10.11.2023 Powrót Drukuj Dwóch zatrzymanych mężczyzn w wieku 31 i 45-lat, zabezpieczone 9,5 kilogramów narkotyków, odzyskana biżuteria pochodząca z kradzieży i 4 rowery o wartości blisko 20 000 złotych – to efekt pracy kryminalnych z komendy miejskiej w Opolu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około 350 000 złotych. Obaj zatrzymani mężczyźni zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.

6 listopada, policjanci służby kryminalnej w trakcie patrolu jednej z ulic w centrum miasta, zauważyli dwóch mężczyzn wychodzących z mieszkania, których podejrzewali o związki z przestępczością narkotykową i kradzieże. 31-latek i jego 45-letni towarzysz na widok policjantów zaczęli nerwowo się zachowywać, a wokół nich funkcjonariusze wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Dodatkowo niedaleko mieszkania, które opuścili podejrzewani stał oparty markowy rower, co do którego policjanci mieli podejrzenie, że może pochodzić z kradzieży.

Kryminalni postanowili wylegitymować mężczyzn. W trakcie przeszukania ich odzieży policjanci znaleźli narkotyki. W związku z tym funkcjonariusze przystąpili do dalszych działań. W mieszkaniu jednego z mężczyzn znaleźli dalsze porcje narkotyków popakowane w skrzynki, wiadra i worki. Badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczone substancje to marihuana. Łącznie zabezpieczonych zostało 9,5 kilogramów tego narkotyku. Co więcej, na miejscu policjanci znaleźli rzeczy pochodzące z przestępstwa - zauważony wcześniej rower oraz 3 kolejne, o łącznej wartości blisko 20 000 złotych oraz biżuterię. Jak ustalili funkcjonariusze, skradzione rzeczy pochodzą m.in. z terenu powiatu opolskiego oraz spoza województwa.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu zostali oni tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia.

( KWP w Opolu / kp)