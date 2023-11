Udzielili pomocy 56-latkowi, który prawie nagi spał w przydrożnym rowie

Jeden z hrubieszowskich dzielnicowych został poinformowany, że w przydrożnym rowie leży na wpół nagi mężczyzna. Jak się na miejscu okazało, 56-latek był wychłodzony, bo spędził tam noc leżąc w samej koszulce. Policjanci natychmiast owinęli go w koc termiczny i wezwali karetkę, która przewiozła go do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji służb nie doszło do tragedii. Pamiętaj my, by zwracać uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem. Wystarczy powiadomić służby by uratować komuś zdrowie, a nawet życie.