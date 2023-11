Dobra robota! Policjanci pomogli mężczyźnie, którego życie było zagrożone Data publikacji 10.11.2023 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci - starszy posterunkowy Mateusz Jurkiewicz i posterunkowy Milena Puzio - skierowani zostali na bardzo trudną interwencję, podczas której udzielili pomocy rannemu mężczyźnie. Taka skuteczna pomoc była możliwa dzięki reakcji osoby, która znalazła rannego i powiadomiła służby. Policjanci natychmiast udzielili profesjonalnej pomocy przedmedycznej i opiekowali się nim do czasu przybycia załogi pogotowia ratunkowego. Dzięki empatii oraz zaangażowaniu mundurowych udało się uratować ludzkie życie.

Policjanci często muszą podejmować trudne decyzje i skutecznie działać ratując ludzkie życie czy zdrowie. Patrole wyposażone są w odpowiedni sprzęt, a wszyscy policjanci przeszkoleni z udzielania pomocy przedmedycznej. Takie szkolenia powtarzane są cyklicznie, co pozwala policjantom zdobyć i utrwalić odpowiednie umiejętności, a na miejscu zdarzeń pomaga właściwie i efektywnie działać.

W czwartek (9 listopada) w godzinach porannych swoją wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej sprawdzili starszy posterunkowy Mateusz Jurkiewicz i posterunkowy Milena Puzio z III Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zielonogórskiej komendy. Dyżurny jednostki po otrzymaniu zgłoszenia z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wysłał patrol do jednej z miejscowości zielonogórskiego powiatu. W zgłoszeniu była mowa o mężczyźnie, którego obrażenia zagrażają jego życiu. Policjanci błyskawicznie przyjechali na miejsce i w jednym z pomieszczeń domu zastali mężczyznę, któremu natychmiast udzielili profesjonalnej pomocy przedmedycznej. Zielonogórscy mundurowi do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego kontrolowali stan rannego i utrzymywali z nim kontakt słowny. Lekarz, który przyjechał na miejsce zdecydował o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Ta trudna interwencja to kolejny przykład na jakie sytuacje policjanci muszą być przygotowani podczas swoich służb. Nie bez przyczyny często mówimy o tym, że policjant to zawód, w którym trudno o rutynę. Każda służba może przynieść poważne i skomplikowane zdarzenia, kiedy policjant zmuszony jest do podejmowania trudnych decyzji – nawet tych ratujących ludzkie życie czy zdrowie. Sami policjanci często mówią natomiast, że to właśnie te trudne interwencje są dla nich źródłem satysfakcji zawodowej i motywacji do dalszej pracy.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy udzielą nam profesjonalnej pomocy. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

- bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00. 116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze