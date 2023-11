Policjanci odnaleźli mężczyznę, który miał atak hipoglikemii Data publikacji 10.11.2023 Powrót Drukuj Łomżyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie chorym na cukrzycę, któremu może grozić niebezpieczeństwo. Mundurowi szybko odnaleźli 68-latka, który miał atak hipoglikemii (niedocukrzenia) i udzielili mu pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Łomżyński dyżurny tuż przed godziną 21:00 otrzymał zgłoszenie o 68-latku, który kilka godzin wcześniej wyszedł z domu. Rodzina obawiała się o jego bezpieczeństwo, gdyż choruje on na cukrzycę. Skierowany na miejsce patrol policji od razu zaczął poszukiwania mężczyzny. W dole jednej z nieoświetlonych ulic zauważyli ruch na poboczu. Poszli w to miejsce, gdzie na ziemi znaleźli poszukiwanego cukrzyka. Mieszkaniec Nowogrodu powiedział mundurowym, że prawdopodobnie spadł mu cukier i nie jest w stanie się podnieść, ani poruszać o własnych siłach. Próbował on dojść do domu, ale nie dał rady. Nie miał na sobie butów, był wyczerpany i wyziębiony. Funkcjonariusze pomogli mu wstać i przetransportowali go do domu. Na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia, która udzieliła 68-latkowi opieki medycznej.



(KWP w Białymstoku / kp0

