Włamywał się do marketów oraz pojazdów ciężarowych – został zatrzymany przez zgorzeleckich „kryminalnych” Data publikacji 10.11.2023 Powrót Drukuj Wśród zgłoszeń kierowanych do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu znajdują się te dotyczące włamań do pojazdów ciężarowych zaparkowanych na parkingach przy stacjach paliw i kradzieży mienia. W takich sprawach policjanci z Wydziału Kryminalnego podejmują działania mające na celu wytypowanie i zatrzymanie sprawców. W wyniku pracy operacyjnej nad jedną ze spraw funkcjonariusze ustalili miejsce, gdzie może znajdować się skradziony towar.

Policjanci pojechali do miejscowości w powiecie lubańskim, gdzie w jednym z domów ujawnili szereg przedmiotów pochodzących z kradzieży. W tej sprawie zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn w wieku 21 i 23 lat. Obaj trafili do zgorzeleckiej jednostki.



Starszy z zatrzymanych usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, do którego się przyznał.

Natomiast młodszy, który był podejrzewany o włamanie do pojazdu ciężarowego i kradzież kilkudziesięciu butelek alkoholu przyznał się również do szeregu innych przestępstw. Między innymi do dwóch włamań do marketów, gdzie kradł alkohol i papierosy, oraz włamań do pojazdów ciężarowych i kradzieży ubrań, elektroniki i pomp ciepła. Wartość skradzionego mienia wyniosła blisko 200 tysięcy złotych.

Przypominamy, że kradzież z włamaniem opisana jest w artykule 279 Kodeksu karnego i za taki czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O losie młodych mężczyzn zadecyduje teraz sąd.

mł.asp. Paweł Noga