Adorator – nożownik z pociągu zatrzymany przez legnickich policjantów Data publikacji 10.11.2023 Powrót Drukuj Nawet 2 lata pozbawienia wolności może grozić 48-letniemu mieszkańcowi Legnicy, który zaatakował nożem dwóch mężczyzn. Najpierw przysiadł się do kobiety podróżującej pociągiem i próbował z nią flirtować. W Legnicy na dworzec przyszedł po nią jej partner ze swoim ojcem. Uparty amant nie dawał za wygraną i szedł za nimi, w wyniku czego wywiązała się sprzeczka między mężczyznami. Wtedy też sprawca wyciągnął nóż i ranił nim chłopaka oraz jego ojca, po czym uciekł. Policjanci ustalili i zatrzymali napastnika. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu w jednym z pociągów do kobiety podróżującej z Chojnowa do Legnicy przysiadł się natarczywy mężczyzna, który nieustannie adorował pasażerkę. Przestraszona dała znać swojemu chłopakowi o tym fakcie i poprosiła, aby przyszedł po nią na dworzec. Gdy pociąg zatrzymał się w Legnicy kobieta wysiadła, a za nią jej adorator. Na dworzec po podróżującą przyszedł zgodnie z ustaleniami jej chłopak wraz ze swoim ojcem. Uparty adorator nie dawał jednak za wygraną i podążał za nimi.

W międzyczasie pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki, podczas której adorator wyciągnął nóż i ranił nim mężczyzn. Młodszy z poszkodowany doznał zranienia klatki piersiowej, natomiast jego ojciec ranę ciętą łokcia. Po tym zdarzeniu napastnik uciekł, a mężczyźni udali się do szpitala, po czym następnie powiadomili Policję.

Niełatwym zadaniem dla policjantów było ustalenie sprawcy. W toku wykonywanych czynności funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu legnickiej komendy ustalili, że sprawcą tego zdarzenia może być 48-letni legniczanin. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ujawnili przy nim nóż, którym posłużył się do popełnienia przestępstwa. Narzędzie zostało zabezpieczone przez policjantów.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty uszkodzenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia poniżej dni siedmiu. 48-latek dopuścił się przestępstwa publicznie i z błahego powodu, co wyczerpuje znamiona występku o charakterze chuligańskim. Ponadto prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Teraz 48-latek za swoje czyny odpowie przed sądem, a grożąca mu kara to nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

