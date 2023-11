Krakowski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Policjant z krakowskiej komendy miejskiej będąc po służbie, na terenie Niepołomic zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, badanie trzeźwości u mężczyzny wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Na początku listopada br. policjant z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby przejeżdżając ulicą Brzeską w Krakowie, zauważył mężczyznę prowadzącego pojazd marki Volkswagen, który poruszał się całą szerokością jezdni, zajeżdżając drogę pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku. Kiedy kierowca opuścił granice Krakowa i wjechał do Niepołomic, jedna z takich niebezpiecznych sytuacji zakończyła się, zatrzymaniem nadjeżdżającego z naprzeciwka pojazdu.

Na szczęście kierujący Volkswagenem, który poruszał się przeciwnym pasem ruchu, zdążył wyhamować i również się zatrzymał, dzięki czemu nie doszło do czołowego zderzenia się pojazdów. Wtedy policjant jadący za podejrzanie zachowującym się kierowcą wysiadł ze swojego auta i natychmiast podbiegł do Volkswagena. Po otwarciu drzwi funkcjonariusz wyczuł wydobywającą się z pojazdu woń alkoholu, a także po zachowaniu kierowcy podejrzewał, że mógł on znajdować się pod wpływem alkoholu.

Dodatkowo mężczyzna cały czas próbował ponownie włączyć się do ruchu, aby kontynuować jazdę. Jego próby okazały się nieskuteczne, gdyż inni uczestnicy ruchu widząc tę sytuację, zablokowali kierującemu możliwość ucieczki. Wtedy też funkcjonariusz wyjął kluczki ze stacyjki, oznajmiając kierującemu, że jest on policjantem i nakazał mu opuścić pojazd. W międzyczasie funkcjonariusz poprosił jednego ze świadków zdarzenia o wezwanie na miejsce policyjnego patrolu. Przybyli na miejsce mundurowi przebadali 64-letniego kierowcę pod kątem trzeźwości.