Policjanci pomogli wychłodzonemu 72-letniemu mężczyźnie

Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj

Dzięki interwencji policjantów mł. asp. Sebastiana Maroszka i mł. asp. Sylwestra Świdy, starszy mężczyzna, który zasłabł w pobliżu torowiska, na czas otrzymał pomoc medyczną i został przetransportowany do szpitala, co z pewnością przyczyniło się do uratowania jego życia.