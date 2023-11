Skatowali i okradli 20-letniego studenta. Policjanci z Mokotowa namierzyli 3 oprawców Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Mokotowscy policjanci mimo ograniczonych informacji ustalili i zatrzymali trzech sprawców bestialskiego skatowania 20-letniego studenta. Nastoletni sprawcy wcześniej zabrali mu telefon, zmuszając do wykupienia go. Potem uwięzili w mieszkaniu, torturowali, a następnie uzyskali dostęp do aplikacji bankowej, a za wykradzione pieniądze kupili alkohol i narkotyki. Mężczyzna cudem się oswobodził i uciekł z mieszkania, a po drodze powiadomił patrol policji.

Całe zdarzenie rozpoczęło się, gdy przeglądał swój telefon na przystanku w okolicy ulicy Świętokrzyskiej. Wtedy nagle podszedł do niego mężczyzna, który wyrwał mu telefon i uciekł. W okolicach przystanku pojawił się kolejny chłopak, który zaoferował mu możliwość odzyskania telefonu w pobliskim mieszkaniu. Mężczyzna podał warunek — jeśli właściciel zapłaci pewną określoną sumę pieniędzy, to zwrócą mu telefon. Niestety, jak tylko przekroczyli próg mieszkania, doszło do tragedii.

Chłopak nie tylko nie odzyskał swojego telefonu, ale został brutalnie pobity. Sprawcy bestialsko skatowali go — bili, szarpali i kopali po całym ciele. Pomimo że student spełnił ich żądanie i podał PIN do swojego telefonu, umożliwiając im zalogowanie się do swojej aplikacji bankowej, oprawcy nadal go torturowali. Kolejny, trzeci sprawca pozostał w mieszkaniu, pilnując pobitego chłopaka, podczas gdy dwaj pozostali udali się spokojnie wypłacić pieniądze pokrzywdzonego i wydać je na alkohol i narkotyki.

Na szczęście, pokrzywdzonemu udało się w końcu uwolnić i uciec z miejsca kaźni. Mężczyzna odniósł liczne i poważne obrażenia ciała. W drodze do domu natknął się na patrol policjantów, którzy natychmiast udzielili mu pomocy i przewieźli do najbliższego szpitala.

Dużym utrudnieniem we wstępnych czynnościach policyjnych był fakt, że mężczyzna nie znał adresu mieszkania, do którego został przyprowadzony. Okolice były dla niego zupełnie obce.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu niezwłocznie podjęli, razem z policjantami Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii, działania w celu ustalenia i zatrzymania sprawców. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu w podjęte działania operacyjne, trwające również w ciągu nocy, udało się zatrzymać wszystkich sprawców. Jeden z nich to osoba nieletnia, dwaj pozostali mają po 19 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa, za które grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd nie miał wątpliwości co do zagrożenia oraz wagi przestępstw i na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie, aresztował tymczasowo dwóch pełnoletnich przestępców. Trzeci sprawca - nieletni, został umieszczony, na trzy miesiące, w schronisku dla nieletnich, do czasu zakończenia postępowania karnego. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów w Warszawie.