Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 13.11.2023 Szczęśliwie zakończyły się niedzielne poszukiwania 79-letniego mieszkańca Skarżyska-Kamiennej. Przemoczonego i wyziębionego seniora w lesie odnaleźli policjanci i strażacy. Mężczyzna trafił pod opiekę rodziny. W poszukiwaniach więzło udział 32 policjantów i 11 strażaków.

W niedzielę 12. listopada br. po godzinie 16.00 na numer alarmowy 112 dodzwonił się 79-letni mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej. Mężczyzna poinformował, że po południu wybrał się na grzyby. Pozostawił rower za kortami tenisowymi w rejonie zalewu Bernatka i wszedł do lasu. W pewnym momencie stracił orientację w terenie i zgubił się. Na pomoc ruszyli policjanci. Szef stróżów prawa zarządził alarm dla pionu kryminalnego i 32 mundurowych rozpoczęło poszukiwania. Do policjantów dołączyło 11 strażaków wraz z pomocnym w trudnym terenie quadem. Poszukiwania były utrudnione, ponieważ telefon mężczyzny był nieaktywny. Po kilku godzinach w grząskim i błotnistym lesie, około godziny 22.30, blisko 2 kilometry od wejścia do kompleksu leśnego senior został odnaleziony. 79-latek był przemoknięty i wyziębiony. Po przebadaniu przez medyków trafił pod opiekę rodziny.



( KWP w Kielcach / kp)