Ostrowieccy policjanci pomogli w szybkim dotarciu do szpitala

Policjanci z Wydziału Ruchu drogowego ostrowieckiej komendy „pilotowali" pojazd marki BMW, w którym przewożona była kobieta wymagająca pilnej interwencji lekarskiej. Samochodem kierował, mąż mieszkanki powiatu radomskiego, który poprosił mundurowych, aby pomogli mu w szybkim dotarciu na miejsce. W takiej sytuacji liczyła się każda minuta. Dzięki policyjnej eskorcie kobieta szybko trafiła w ręce lekarzy.

Wczoraj policjanci z ostrowieckiej drogówki interweniowali w niecodzienny sposób. Do patrolu będącego na ul. Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim, kilka minut po godzinie 11.00 podjechało bmw. Po chwili funkcjonariusze dowiedzieli się od kierującego, że jego żona, z którą podróżował nagle źle się poczuła i wymaga pilnej interwencji lekarskiej. Kolejno poinformował on stróżów prawa, że kobieta leczy się kardiologiczne i uskarża się na silny ból w klatce piersiowej. Następnie poprosił policjantów, aby udzielili mu pomocy w sprawnym dotarciu do szpitala.