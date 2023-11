Policyjny pościg ulicami Raciborza Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Szereg zarzutów usłyszał 36-latek, który uciekał przed raciborską drogówką. Okazało się, że mężczyzna posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Sceny jak z filmu rozegrały się środę na drogach Raciborza. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na ulicy Fabrycznej zauważyli pojazd volkswagen golf, którego kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci zawrócili za samochodem i używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, próbowali go zatrzymać i skontrolować. Mężczyzna nie reagował na polecenia stróżów prawa, dodatkowo przyśpieszył i zaczął uciekać w kierunku ulicy Rybnickiej. Tam wjechał na chodnik i o włos nie doszło do tragedii, bo po chodniku poruszali się piesi. Zjechał na jezdnię i uderzył w nieoznakowany radiowóz, to go jednak nie powstrzymało i dalej próbował uciekać. Następnie uderzył w radiowóz drogówki i wtedy podjął próbę ucieczki pieszej wraz ze swoją pasażerką.



Policjanci oddali strzał ostrzegawczy i po krótki pościgu pieszym zatrzymali mężczyznę oraz podróżującą z nim kobietę. Oboje są mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.



36-latek usłyszał zarzuty: niezatrzymania się do kontroli i ucieczkę, kierowanie samochodem pomimo orzeczonych sądowych zakazów, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zniszczenie mienia. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 5 lat więzienia.



( KWP w Katowicach / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 33.54 MB)