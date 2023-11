Policyjny pilotaż dziecka do szpitala Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Służba w Policji bardzo często bywa nieprzewidywalna, o czym w minioną sobotę przekonali się funkcjonariusze z gdyńskiej komendy. Do mundurowych, którzy wykonywali zadania służbowe na skrzyżowaniu przy ul. Legionów podjechała kobieta. W rozmowie z kierującą ustalili, że przewozi dziecko, które pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Policjanci bez chwili zastanowienia postanowili eskortować samochód do pobliskiego szpitala. Dzięki policyjnej pomocy maluch już po chwili trafił do placówki medycznej pod opiekę specjalistów.

Służba w Policji nieodłącznie związana jest z dbaniem o bezpieczeństwo osób. Wykrywanie sprawców przestępstw i wykroczeń, czy przeprowadzanie interwencji oraz kontroli drogowych to tylko nieliczne zadania funkcjonariuszy. Często nasza służba bywa nieprzewidywalna i wymaga podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji.



W minioną sobotę (11.11.2023) przekonali się o tym policjanci z gdyńskiej komendy. Do mundurowych, którzy pełnili służbę na jednym ze skrzyżowań, podjechała kobieta z prośbą o pomoc. Policjanci w rozmowie z kierującą oraz pasażerką ustalili, że w samochodzie znajduje się dziecko, które potrzebuje pomocy medycznej. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu z rodziną do szpitala w Gdyni. Dzięki policyjnej pomocy maluch już po chwili trafił do placówki medycznej, gdzie otrzymał fachową pomoc.



( KWP w Gdańsku / kp)