79-latek odnaleziony po kilkugodzinnych poszukiwaniach Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się wieczorne poszukiwania 79-letniego mieszkańca gminy Hajnówka. Mężczyzna około godziny 9.00 wyszedł na spacer i ślad po nim zaginął. Po kilku godzinach nieobecności zaniepokojona żona poprosiła o pomoc policjantów. Mundurowi odnaleźli seniora na jednej z dróg leśnych. 79-latek bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny.

Wczoraj przed godziną 17.00, hajnowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 79-letniego mieszkańca gminy Hajnówka. Z relacji żony wynikało, że mężczyzna około godziny 9.00 wyszedł na spacer prawdopodobnie do pobliskiego lasu i do chwili obecnej nie wrócił. Początkowo syn szukał 79-latka na własną rękę. Utrudnieniem w lokalizacji mężczyzny było to, że nie miał przy sobie telefonu.



Po kilku godzinach bezskutecznych poszukiwań rodzina poprosiła o pomoc hajnowskich policjantów. Na miejsce od razu pojechali funkcjonariusze z Hajnówki, a także pełniący służbę "na granicy" mundurowi z Krakowa, Kielc, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska i Poznania. Policjanci sprawdzali okoliczny las oraz drogi dojazdowe. Po kilku godzinach od zgłoszenia hajnowscy funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę na jednej z dróg leśnych, w rejonie Rezerwatu Przyrody Lipiny. Na szczęście 79-latek nie potrzebował pomocy medycznej i bezpiecznie trafił pod opiekę rodziny.



( KWP w Białymstoku / kp)