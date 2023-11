69-letni grzybiarz zgubił się w lesie. Z pomocą przyszli policjanci Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Nieznane miejsce, chwila nieuwagi i… kłopot gotowy. Przekonał się o tym pewien 69-latek, który wybrał się na grzyby i stracił orientację w terenie. Dzięki szybkiej reakcji i skutecznym działaniom policjanci z Olecka wraz ze strażnikiem leśnym odnaleźli grzybiarza i bezpiecznie przetransportowali do domu z torbą wypełnioną grzybami.

W niedzielę (12.11.2023) przed godziną 16:00 dyżurny oleckiej jednostki został poinformowany, że na terenie gminy Wieliczki 69-latek zgubił się w lesie. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna w godzinach porannych wybrał się do lasu na grzyby, stracił orientację w terenie i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Wiadomo było także, że senior nie zna zbyt dobrze tego lasu.