Nie zatrzymała się do kontroli drogowej, była nietrzeźwa i posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj W minioną sobotę policjanci ruchu drogowego z trzebnickiej komendy powiatowej, wchodzący w skład dolnośląskiej grupy SPEED, zauważyli mitsubishi, którego kierująca przekroczyła dopuszczalny limit prędkości. Mundurowi dali jej wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, jednak siedząca za kierownicą kobieta zdecydowała się podjąć próbę ucieczki. Po skutecznym pościgu stróże prawa zatrzymali 34-letnią mieszkankę powiatu oleśnickiego. Okazało się, że była ona nietrzeźwa i posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W sobotę 11 listopada policjanci ruchu drogowego, wchodzący w skład dolnośląskiej grupy SPEED, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców, nadzorowali ruch kołowy oraz pieszy na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Około godziny 8:00 w miejscowości Wilczyn funkcjonariusze namierzyli samochód osobowy marki Mitsubishi, którego kierująca przekroczyła dozwoloną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h, kobieta jechała z prędkością 67 km/h. Policjanci natychmiast zareagowali, włączając wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe celem zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej.

Jednak siedząca za kierownicą kobieta, zamiast się zatrzymać, przyśpieszyła, podejmując próbę ucieczki. Mundurowi poinformowali dyżurnego komendy o zaistniałej sytuacji i podjęli pościg za mitsubishi, który zakończył się w pobliskiej miejscowości, gdzie kierująca została zatrzymana.

Policjanci szybko wyczuli od 34-latki alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że mieszkanka powiatu oleśnickiego była nietrzeźwa, w organizmie miała 1,8 promila alkoholu. Ale to nie był koniec kłopotów uciekinierki. Po przeprowadzeniu czynności legitymowania oraz sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się bowiem, że kobieta posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz miała cofnięte uprawnienia.

Postępowanie jest w toku, a sprawa znajdzie swój finał w trzebnickim sądzie.

Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze stanowi realne zagrożenie. Apelujemy, piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę! Jeżeli jesteś świadkiem takiego zachowania - reaguj! Od naszej postawy może zależeć czyjeś życie.

Przypominamy również, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zwolnij, a następnie zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Trzebnicy

st. asp. Daria Szydłowska

tel. 694 438 826

