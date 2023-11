Zatrzymana i tymczasowo aresztowana za dwa napady na banki! Data publikacji 13.11.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z puławskiej komendy oraz z KWP w Lublinie zatrzymali 36-letnią kobietę za napady na banki w Kurowie oraz Puławach. Odzyskali też zrabowaną w drugim napadzie gotówkę i zabezpieczyli szereg dowodów. 36-latka z powiatu puławskiego podczas napadów była zamaskowana i posługiwała się nożem. Dziś została doprowadzona do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Grozi jej do 20 lat pozbawienia wolności.

Do napadów doszło 25 października w Kurowie i 10 listopada w Puławach. W obydwu przypadkach zamaskowana kobieta, wchodząc do placówki z nożem trzymanym w dłoni groziła pracownicom, żądając od nich wydania pieniędzy. W Kurowie dodatkowo trzymała w dłoni przedmiot przypominający broń palną.



Od razu po otrzymaniu zgłoszeń ruszyły bardzo intensywne działania Policji. Zorganizowane zostały blokady na drogach, wykorzystano przewodników z psami tropiącymi, policyjny informatyk zabezpieczał kolejne nagrania. Jednocześnie kryminalni przez cały czas sprawdzali i analizowali zapisy z monitoringów, szukając napastniczki nie tylko na terenie powiatu puławskiego. Technicy kryminalistyki zadbali, aby każdy pozostawiony na miejscu ślad został dobrze zabezpieczony i możliwy do późniejszej analizy. Śledczy zaś zbierali materiał dowodowy. W procesie wykrywczym puławskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dzięki wspólnym wysiłkom krok po kroku zbliżano się do przełomu i zawężano krąg podejrzanych. Ostatecznie profesjonalne działania skutkowały ustaleniem osoby, która mogła stać za tymi zdarzeniami. W sobotę, 11 listopada br. kilkanaście godzin po napadzie w Puławach policjanci zatrzymali wytypowaną kobietę. Okazała się nią 36-letnia mieszkanka powiatu puławskiego. Funkcjonariusze odzyskali też zrabowaną w Puławach gotówkę i zabezpieczyli szereg dowodów w sprawie.

Wczoraj, w Prokuraturze Rejonowej w Puławach z udziałem zatrzymanej przeprowadzono czynności procesowe. Podczas nich 36-latka usłyszała zarzuty dokonania dwóch rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Dzisiaj postanowieniem Sądu Rejnowego w Puławach, 36-letnia podejrzana została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 20 lat.



( KWP w Lublinie / kp)

