Zgrupowanie Reprezentacji Polskiej Policji w Arłamowie

W dniach 7-10 listopada Reprezentacja Polskiej Policji intensywnie trenowała na obiektach piłkarskich w Hotelu Arłamów przed zbliżającymi się wielkimi krokami Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Holandii w dniach 19-24 listopada br.

W pięknych okolicznościach przyrody, w ciszy i spokoju oraz mając do dyspozycji zaplecze sportowe z najwyższej półki nasi funkcjonariusze mogli szlifować formę przed czekającymi ich jeszcze w tym roku wyzwaniami. Dziękujemy właścicielowi Hotelu Arłamów Panu Antoniemu Kubickiemu oraz Panu Prezesowi Michałowi Kozakowi za ciepłe przyjęcie w tym wspaniałym obiekcie oraz za stworzone warunki, które pozwoliły w komfortowy sposób zrealizować cele zgrupowania. Podziękowania kierujemy również w stronę Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej za wsparcie i pomoc niezbędna w organizacji tego przedsięwzięcia.



Celem zgrupowania było przede wszystkim przygotowanie taktyczne zespołu, dopracowanie stałych fragmentów gry oraz ustawienia i przemieszczania w ataku i obronie. Swoim doświadczeniem i cennymi uwagami naszą drużynę wspierał były piłkarz i trener CWKS Legia Warszawa Ryszard Milewski.



Efekty pracy zawodników i sztabu szkoleniowego zostały zweryfikowane w czwartkowe popołudnie w sparingu z 2-ligowym Tech-Project Futsal Team Jarosław. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Reprezentacji Policji 5:3. Nasza drużyna na tle typowo futsalowej drużyny wypadła dobrze. Policjanci wykorzystali podczas gry schematy i rozegrania, które doskonalili w czasie zgrupowania co przyniosło wymierny efekt w postaci 5 strzelonych bramek. Natomiast 3 stracone bramki były efektem błędów indywidualnych i braku koncentracji co drużyna będzie chciała wyeliminować w przyszłości.



Miejmy nadzieję, że dobrze przepracowane zgrupowanie oraz doświadczenie zebrane w meczu sparingowym zaprocentują na najbliższych Mistrzostwach Świata w Holandii czego naszej drużynie życzymy.