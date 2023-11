Celne uderzenie w środowisko pseudokibców Data publikacji 14.11.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze wydziału kryminalnego wąbrzeskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na kilka dni przed meczem piłkarskim atakowali osoby sympatyzujące z drużyną przeciwną. Jednak to był dopiero początek ich problemów.

Kryminalni wąbrzeskiej komendy natrafili na krążące w sieci nagrania z telefonu komórkowego, na których 24-letni mieszkaniec Wąbrzeźna, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich, uderza przypadkowe osoby, zmuszając je jednocześnie do określonych zachowań. Jedno z nagrań przedstawia również fakt dokonania zuchwałej kradzieży przez agresora. Jego 21-letni kompan, pochodzący również z Wąbrzeźna nagrywał wszystko telefonem, namawiając go do dalszej agresji.

Policjanci natychmiast zidentyfikowali wszystkie osoby widoczne na nagraniach. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy czterech mężczyzn, z czego dwóch usłyszało zarzuty, a dwaj pozostali przesłuchani zostali w charakterze świadków. W trakcie zatrzymania policjanci ujawnili przedmioty związane ze środowiskami pseudokibiców, między innymi banery, noż, gaz pieprzowy czy kije bejsbolowe. Ponadto w trakcie przeszukania mieszkania, funkcjonariusze ujawnili ponad 120 g amfetaminy.

Dwaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Agresywny 24-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, zmuszania jej do określonego zachowania, zuchwałej kradzieży oraz posiadania i handlu narkotykami. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Jego 21-letni kompan również usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, zmuszania jej do określonego zachowania w charakterze występku chuligańskiego. Grozi mu do 5 lat więzienia.