Podróbki nie trafią do sprzedaży Data publikacji 14.11.2023 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 50 i 27-latka, którzy na jednym z portali internetowych oferowali do sprzedaży towary z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek modowych. Mężczyźni usiłowali uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu, więc za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w ramach swojej służby monitorują również internet. Dzięki wytrwałej pracy i analizie zebranego materiału dowodowego ustalili dane dwóch mężczyzn, którzy ze sprzedaży na portalach internetowych podróbek chcieli uczynić sobie stałe źródło dochodu.

We wtorek, 7 listopada 2023 roku przed godziną 16:00 stróże prawa zatrzymali przed punktem nadania przesyłek przy ulicy Pabianickiej w Łodzi 50 i 27-latka, którzy chcieli wysłać paczki z podróbkami. Podczas przeszukania ich mieszkań funkcjonariusze odnaleźli znaczne ilości odzieży, galanterii oraz wyrobów perfumeryjnych z podrobionymi znakami towarowymi różnych marek. Wartość zabezpieczonego towaru przekroczyła 300 tysięcy złotych.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty wprowadzania do obrotu podrobionych towarów o znacznej wartości. Grozi im za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.