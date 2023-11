#pomagamyichronimy Bezdomny potrzebował pomocy. Policjanci odwieźli go do schroniska Data publikacji 14.11.2023 Powrót Drukuj Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. W minioną sobotę ciechanowscy policjanci pomogli bezdomnemu 37-latkowi. Mundurowi odwieźli mężczyznę do ośrodka dla osób bezdomnych, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Pamiętaj - Ty też możesz pomóc! Jedno zgłoszenie może uratować czyjeś życie!

W minioną sobotę (11.11.2023) po północy do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosił się 37-letni mężczyzna. Mundurowi w rozmowie z nim ustalili, że jest on osobą bezdomną i nie ma gdzie spędzić najbliższej nocy. Na zewnątrz panowały niskie temperatury. Dla policjantów było jasne, że pozostawienie mężczyzny samego, bez pomocy, oznaczałoby zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia. Dlatego mundurowi odwieźli mężczyznę do ośrodka dla osób bezdomnych. Tam otrzymał schronienie i ciepły posiłek.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numer alarmowy 112 lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, jedno zgłoszenie może uratować czyjeś życie!