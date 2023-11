„Niezwykła empatia i profesjonalizm”, „…zasługują na szczególne uznanie”

Słowa podziękowania to wspaniała nagroda za zaangażowanie w trudną służbę, jaką co dzień wykonują funkcjonariusze. W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie wpłynęły dwa listy z podziękowaniami dla policjantów ruchu drogowego.