Wypadek z udziałem dzieci, ucieczka niebezpiecznych przestępców z konwoju i pożar samochodu elektrycznego - piątkowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe służb ratowniczych Data publikacji 14.11.2023 Powrót Drukuj 10 listopada 2023 r. przez powiat dzierżoniowski przemieszczał się konwój służby więziennej niebezpiecznych przestępców, którym udało się uciec. Uciekinierzy w trakcie prowadzonego za nimi pościgu doprowadzili do bardzo poważnego zdarzenia drogowego, w którym ucierpiały dzieci. Zapaleniu uległ też samochód elektryczny, a wszystko to elementy scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych na terenie Dzierżoniowa.

W Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie przebywają podejrzani o branie udziału w zamachach terrorystycznych oraz podpaleniach.

W dniu 10 listopada 2023 roku podczas konwoju osadzeni dokonują ucieczki. Skradzionym pojazdem kierują się najprawdopodobniej w stronę Świdnicy. Podjęte zostają działania pościgowe. W celu uniemożliwienia sprawcom dalszej ucieczki z wykorzystaniem pojazdu mechanicznego Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie poleca wystawienie posterunków blokadowych na drogach wyjazdowych w kierunku Świdnicy. Komendant poleca również w trybie alarmowym skoncentrować Nieetatową Grupę Realizacyjną oraz przygotować grupę operacyjno-procesową. Dyżurny dzierżoniowskiej policji powiadamia o zaistniałej sytuacji dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz dyżurnych sąsiednich jednostek. Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie uzgadnia zakres współpracy z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, tworząc wspólną grupę pościgową.

Podczas realizowanego pościgu za zbiegami, na nowej obwodnicy Dzierżoniowa, dochodzi do wypadku drogowego z udziałem dzieci oraz młodzieży. Na miejscu stwierdzono dużą liczbę osób poszkodowanych. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Straży Pożarnej przystępują do działań, celem wydobycia osób poszkodowanych z pojazdów i udzielenia im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na miejsce zdarzenia docierają dodatkowe siły Straży Pożarnej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego, ze względu na wielkość zdarzenia i dużą liczbę osób poszkodowanych. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia, przeprowadzają segregację osób poszkodowanych oraz uzyskują dostęp do osób uwięzionych w pojazdach. Ewakuują pozostałe osoby w miejsca bezpieczne. Funkcjonariusze Policji organizują przy współpracy ze Strażą Miejską oraz zarządcą drogi objazdy. W trakcie prowadzenia działań dochodzi do zapłonu samochodu elektrycznego. Zostaje przeprowadzone przegrupowanie funkcjonariuszy Straży Pożarnej na miejscu zdarzenia oraz wyznaczenie drugiego odcinka działań bojowych. Prowadzona jest akcja gaśnicza samochodu elektrycznego, połączona z obroną pozostałych pojazdów przed rozprzestrzenieniem się ognia.

W wyniku zaistniałych sytuacji funkcjonariusze policji z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej, we współpracy z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wraz z Grupą Interwencyjną Służby Więziennej, zatrzymują jednego z osadzonych, natomiast drugi dokonuje pieszej ucieczki. Dochodzi do wymiany ognia pomiędzy osadzonymi a funkcjonariuszami, w wyniku czego osadzony zostaje ranny. Funkcjonariusze prowadzą czynności ratunkowe, do czasu przybycia wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego przejmują osadzonych. Komendant poleca zakończenie służby na posterunkach blokadowych. Patrole z rejonu zdarzenia udają się do codziennych czynności służbowych. Następują czynności procesowe i dokumentacyjne.

Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń dowódczo - sztabowych, które zostały przeprowadzone w dniu 10 listopada 2023 r.

Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie działań Policji i innych służb w zakresie ochrony życia i zdrowia osób w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

mł.asp. Paweł Noga