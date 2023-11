„Chcę podziękować, bo policjanci mnie uratowali” – takimi słowami zwróciła się do Komendanta odnaleziona 92-latka Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie podinsp. Marcin Pilarczyk odebrał podziękowania za okazaną pomoc i zorganizowanie akcji poszukiwawczej od zaginionej w ubiegłym tygodniu 92-latki oraz jej rodziny. Policjanci wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i fachowo przeprowadzili działania poszukiwawcze, dzięki czemu kobieta przebywająca w lesie już po zmroku, została w niedługim czasie odnaleziona.

Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie odwiedziła 92-letnia kobieta wraz z rodziną. Seniorka osobiście przyszła do jednostki, aby złożyć na ręce Komendanta podziękowania za profesjonalną postawę policjantów, którzy w ubiegłym tygodniu brali udział w jej poszukiwaniach.

Wdzięczna mieszkanka wyraziła słowa uznania za okazaną jej empatię i zaangażowanie, jakim w czasie poszukiwań wykazali się policjanci. Jak podkreśliła, dzięki determinacji i profesjonalizmowi funkcjonariuszy w niedługim czasie została odnaleziona cała i zdrowa.

Policjanci podejmują poszukiwania osób zaginionych po otrzymaniu informacji o ich zaginięciu. W takich przypadkach policyjne działania prowadzone są niezwłocznie i w zakresie zmierzającym do szybkiego odnalezienia osoby. Tak było i tym razem.