#pomagamyichronimy Kozieniccy policjanci uratowali życie nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 15.11.2023

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach skutecznie reanimowali mężczyznę, który nieprzytomny leżał na chodniku w Kozienicach. Już po chwili 65-latek odzyskał funkcje życiowe. Został przewieziony do kozienickiego szpitala.

Kilka dni temu przed południem na jednej z ulic w Kozienicach policjanci z Ruchu Drogowego miejscowej komendy, aspirant. Łukasz Kosicki oraz starszy sierżant Konrad Deresiewicz zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Mundurowi zatrzymali radiowóz i podbiegli do mężczyzny. Okazało się, że jest on nieprzytomny i nie oddycha. Funkcjonariusze od razu przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a w międzyczasie wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe.

Masaż serca wykonany przez policjantów okazał się skuteczny, bo już po niespełna minucie mężczyzna odzyskał przytomność. Do czasu przyjazdu karetki pogodowa, mundurowi z kozienickiej drogówki monitorowali funkcje życiowe u 65-latka. Przytomnego mężczyznę załoga pogotowia przewiozła do kozienickiego szpitala.