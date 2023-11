Skuteczny pościg za motocyklistą w „oku” policyjnej kamery Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Policyjny „nos” nie zawiódł! Mundurowi z ruchu drogowego zauważyli motocyklistę, który wzbudził ich zainteresowanie, a ponieważ zignorował polecenia do zatrzymania i próbował uciekać, zatrzymali go po pościgu. Mężczyzna ma kilka zakazów prowadzenie pojazdów, w tym jeden dożywotni, a także jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek (13.11.2023) policjanci ruchu drogowego zauważyli około południa na ulicy Botanicznej kierującego motocyklem mężczyznę, którego wygląd wzbudził ich zainteresowanie. Mężczyzna jechał w jeansach, obuwiu sportowym, na dłoniach miał rękawice robocze, a poza tym warunki drogowe i temperatura zdecydowanie nie sprzyjały motocyklowym przejażdżkom – było zimno, na drodze ślisko, a w ciągu dnia przelotnie padał deszcz. Dlatego też policjanci postanowili to sprawdzić. Gdy podjechali do motocyklisty, włączyli sygnały świetlne dźwiękowe, dając tym samym mężczyźnie znak do zatrzymania.

Motocyklista nie zareagował w taki sposób, jakiego spodziewali się policjanci. Nie dość, że się nie zatrzymał, to jeszcze przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast powiadomili o sytuacji dyżurnego i ruszyli w pościg za uciekającym. Pomimo pozornej przewagi motocyklisty nad jadącymi ciężkim volkswagenem Krafterem policjantami, główną rolę odegrały w tym przypadku umiejętności kierujących – pewność i determinacja policjantów przeciwko słabemu panowaniu nad motocyklem w trudnym terenie.

W pewnym momencie, gdy uciekający zorientował się, że nie jest w stanie uciec policjantom, skręcił nagle w boczną drogę, a następnie zjechał na leśną ścieżkę i kontynuował ucieczkę. Policjanci nie odpuścili i kontynuowali pościg. Motocyklista w pewnym momencie wjechał na grząski grunt, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale policjanci dogonili go po kilkudziesięciu metrach.

Kierującym okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych ustalili, że mężczyzna ma sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni, nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd, który prowadził, nie miał ważnych badań technicznych. Ponadto okazało się, że 43-latek jest poszukiwany do odbycia kilkunastomiesięcznej kary pozbawienia wolności.

Kierujący motocyklem 43-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz jazdę bez uprawnień. Za te przestępstwa według kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do aresztu, a motocykl zabezpieczono administracyjnie.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)