"Nie przeszli obojętnie obok potrzebujących ludzi" - wyjątkowe podziękowania dla policjantów za życzliwość i okazaną pomoc Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj „... byłam świadkiem pięknego gestu, godnego pochwały i naśladowania przez policjantów ze Stargardu…”- takimi serdecznymi słowami i podziękowaniami dla policjantów z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych zaczyna się wiadomość mailowa, która wpłynęła do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Funkcjonariusze w trosce o osoby bezdomne w tym trudnym okresie jesienno- zimowym przekazali im ciepłe ubrania.

"W dniu dzisiejszym byłam świadkiem pięknego gestu, godnego pochwały i naśladowania przez policjantów ze Stargardu. Sytuacja miała miejsce na parkingu Ch Zodiak. Umundurowani policjanci przekazali osobom bezdomnym reklamówki z ubraniami, gdy policjanci odjechali podeszłam do tych Panów zapytać, o co chodziło. W rozmowie z mężczyznami ustaliłam, że to byli policjanci, którzy pracują z psami w Stargardzie i wręczyli im ubrania, ponieważ na jednej z interwencji poprosili policjantów o jakieś ubrania ze względu na panujące warunki atmosferyczne. I jak widać policjanci nie przeszli obojętnie obok potrzebujących ludzi i wręczyli im ubrania na zimę”.