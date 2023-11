Policjant w drodze na służbę zatrzymał pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji drogowej Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Policjant z pionu kryminalnego Komisariatu Policji w Chełmku w powiecie oświęcimskim, w drodze na służbę, zatrzymał pijanego kierowcę. 27-latek, chwilę wcześniej uciekł z miejsca kolizji drogowej. Za kierownicę auta wsiadł bez uprawnień i mając ponad 2 promile alkoholu.

We wtorek, 14 listopada br. tuż przed godziną 6.00 policjant był w trakcie drogi na służbę. Wjeżdżając na ulicę Oświęcimską w Chełmku zauważył, że znajdujący się przed nim samochód marki Alfa Romeo nie trzyma prostego toru jazdy, a ponadto posiada uszkodzenia karoserii. Podejrzewając, że za kierownicą pojazdu może znajdować się nietrzeźwy kierowca, natychmiast powiadomił oficera dyżurnego oświęcimskiej komendy Policji. Następnie wyprzedził pojazd, po czym zatrzymał swój samochód w poprzek drogi, uniemożliwiając alfie dalszą jazdę.

Funkcjonariusz podbiegł do pojazdu, w którym znajdowały się dwie osoby. Wyczuwając woń alkoholu od kierowcy poinformował go, że jest policjantem i zostaje zatrzymany. Obok kierowcy znajdował się równie pijany pasażer. Chwilę później na miejscu zjawił się policyjny patrol z Komisariatu Policji w Chełmku. Funkcjonariusze przejęli nietrzeźwych, którymi okazali się dwaj obywatele Mołdawii: 27-latek i jego 22-letni znajomy. Policjanci przekazali koledze będącemu w drodze na służbę, że właśnie prowadzili poszukiwania tego pojazdu, którego kierowca uszkodził bramę wjazdową na jednej z ulic w miejscowości Bobrek, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Badanie stanu trzeźwości 27-latka wykazało 2,3 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka grzywna.