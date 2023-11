Kolejna zaginiona osoba odnaleziona przez przewodnika z psem służbowym o imieniu Perora Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Sobótce otrzymali informację o kobiecie, która wyszła ze swojego domu około godziny 22:00, po czym oddaliła się w nieznanym kierunku. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi - niską temperaturą oraz późną porą, natychmiast rozpoczęto poszukiwania. Skierowany na miejsce mł. asp. Marcin Maćkowiak z psem służbowym Perora odnaleźli w pobliskim lesie zagubioną kobietę, która cała i zdrowa wróciła do domu.

Mł. asp. Marcin Maćkowiak z psem o imieniu Perora z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP we Wrocławiu rozpoczęli poszukiwania w okolicy posesji, na terenie której mieszka zaginiona. Perora bardzo szybko podjęła trop i skierował się w stronę pobliskiego lasu. Po kilkuset metrach pies dotarł do zaginionej kobiety. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie, a mieszkanka gm. Sobótka cała i zdrowa wróciła do domu.