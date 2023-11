Dzielnicowi pomogli grzybiarzom Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Posterunku Policji w Lipsku już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia odnaleźli małżeństwo, które zgubiło się podczas grzybobrania. Seniorzy stracili orientację w lesie i zadzwonili po pomoc. Policjanci dzięki doskonałej znajomości topografii terenu i pomocy leśniczego, szybko odnaleźli mieszkańców powiatu ełckiego. Na szczęście nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Seniorzy bezpiecznie i z pełnymi koszami grzybów wrócili do domu.

Dyżurny z augustowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że małżeństwo zgubiło się w lesie. Dzielnicowi z Posterunku Policji w Lipsku od razu ruszyli na pomoc. Zgłaszający był cały czas w kontakcie z policjantami. Twierdził, że całkowicie stracił orientację w lesie. Wskazał również numer słupka, przy którym się znajdują. Opisał również miejsce, gdzie zostawił samochód i z której strony wszedł do lasu. Dzielnicowi poinformowali również leśniczego, który dołączył się do poszukiwań zaginionych. Doskonała znajomość topografii terenu i szczegóły podane przez grzybiarzy, sprawiły, że już po około kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia mundurowi odnaleźli seniorów. Małżeństwo szło leśną drogą. Na szczęście mieszkańcy powiatu ełckiego nie potrzebowali pomocy medycznej. Funkcjonariusze wskazali im miejsce, gdzie znajduje się ich samochód. Seniorzy bezpiecznie i z pełnymi koszami grzybów wrócili do domu.