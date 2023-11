Policjanci zatrzymali przestępczy duet bezpośrednio po kradzieży toreb podróżnych Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali kobietę i mężczyznę w związku z kradzieżą toreb podróżnych. Okazało się, że zatrzymani czynu, o popełnienie którego są podejrzewani, dopuścili się w warunkach, tzw. recydywy. Pokrzywdzona poniesione straty oszacowała na ponad 17 tysięcy złotych. Mundurowi odzyskali część skradzionego mienia. Teraz kobieta i mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 41-letnią kobietę i jej 40-letniego kompana, podejrzewanych o kradzież.

We wtorek, 14 listopada 2023 roku, około godziny 12.00 policjanci z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze przyjęli zgłoszenie dotyczące kradzieży mienia. Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze na ul. Cieplickiej. Pokrzywdzona pod jednym z budynków wypakowała z samochodu bagaże i kiedy na chwilę weszła do środka z innymi, okazało się, że dwie torby zniknęły. Wartość poniesionych strat kobieta oszacowała na ponad 17 tysięcy złotych. W torbach były pieniądze, laptop, portfel, karta bankomatowa i inne przedmioty.

Funkcjonariusze ruszyli na poszukiwanie osoby lub osób, które dopuściły się tej kradzieży. Po zapoznaniu się z nagraniami z kamer monitoringu oraz na podstawie zebranych informacji wytypowali i jeszcze tego samego dnia zatrzymali osoby podejrzewane o popełnienie tego przestępstwa. Była to 41-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna. Okazało się, że czynu, o popełnienie którego są podejrzewani, dopuścili się w warunkach, tzw. recydywy. W trakcie prowadzonych czynności w tej sprawie, policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Para została zatrzymana w policyjnym areszcie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj usłyszą zarzuty w tej sprawie.

( KWP we Wrocławiu / kc)

Film Policjanci zatrzymali przestępczy duet bezpośrednio po kradzieży toreb podróżnych Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci zatrzymali przestępczy duet bezpośrednio po kradzieży toreb podróżnych (format mp4 - rozmiar 8.52 MB)