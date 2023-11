Tym razem nie mieli sobie równych Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Reprezentacja Komendy Głównej Policji, składająca się w główniej mierze z funkcjonariuszy garnizonu warmińsko - mazurskiego, wygrała Mistrzostwa Niepodległej Polski w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym ciągu. Policjanci zarówno w klasyfikacji mundurowej, jak i ogólnej zajęli 1 miejsce, wygrywając monolift- profesjonalny przyrząd do treningu przysiadów.

W sobotę i niedzielę (11-12.11.2023 r.) w Złotoryi odbyły się Mistrzostwa Niepodległej Polski w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w martwym ciągu. W zawodach brały udział również reprezentacje różnych służb mundurowych, w tym także reprezentacja Komendy Głównej Policji. W dużej mierze reprezentacja ta składała się z funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego. Policjanci w klasyfikacji drużynowej służb mundurowych zdobyli pierwsze miejsce. Osiągnięte podczas zawodów wyniki sprawiły, że w klasyfikacji drużynowej funkcjonariusze policji nie mieli sobie równych - w klasyfikacji generalnej wygrali zawody zdobywając nagrodę główną - monolift - urządzenie wykorzystywane przez profesjonalistów do treningu przysiadów.

Indywidualna klasyfikacja policjantów z Warmii i Mazur również pokazuje jak „mocni” są policjanci z naszego garnizonu.

Podkom. Paweł Piskorz w martwym ciągu zajął 1 miejsce w kat. wagowej do 140 kg służb mundurowych i 3 miejsce w wagowej do 140 kg.

St. sierż. Pamela Banach w martwym ciągu zajęła 2 miejsce w kat. wagowej do 67,5, 1 miejsce w kat open służb mundurowych i 1 miejsce w kat do 67,5 służb mundurowych.

Asp. Cezary Urbaniak w Martwym ciągu zajął 1 miejsce w kat. wag do 125 kg, weteran mundurowy 40 lat, 2 miejsce w kategorii open, 3 miejsce kat. do 125 kg wyciskanie na ławce i 1 miejsce weteran 40 lat, 2 miejsce w kat 125 kg w klasyfikacji mundurowej.

St. post. Miłosz Krzyżewski w wyciskaniu leżąc zajął 2 miejsce w klasyfikacji Open w kategorii wag. do 110kg służb mundurowych i 3 miejsce w martwym ciągu Open w kategorii wag do 110 kg w klasyfikacji mundurowej.

St. sierż. Przemysław Kawczyński w wyciskaniu leżąc zajął 2 miejsce kat. do 75 kg w klasyfikacji mundurowej. W martwym ciągu 3 miejsce w kat Open mężczyzn klasyfikacja mundurowa, 3 miejsce w kat senior klasyfikacja mundurowa, 1 miejsce w kat do 75 kg klasyfikacja cywilna, 1 miejsce w kat do 75 kg klasyfikacja mundurowa.

St. post. Michał Koziatek zajął 5 miejsce w kat. wagowej do 125 kg w klasyfikacji mundurowej

St. sierż. Karol Prawdzik w wyciskaniu sztangi leżąc zajął 3 miejsce w kat do 125 kg służb mundurowych i 3 miejsce w martwym ciągu w kat do 125kg służb mundurowych.

Gratulujemy wygranej i liczymy w przyszłości na kolejne wysokie wyniki.

(rj)