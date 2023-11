Sprawca zranienia 12-latki w rękach policjantów Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 16-latka, który zaatakował i ranił niebezpiecznym narzędziem 12-letnią dziewczynkę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Prokurator działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, skieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko nieletniemu, o zastosowanie środków tymczasowych.

W poniedziałek po południu, 13 listopada br. rzeszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w rejonie ul. Mikołajczyka, została zaatakowana dziewczynka. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Jak ustalono, 12-latka została zraniona ostrym narzędziem przez nieznanego napastnika. Z relacji matki pokrzywdzonej dziewczynki wynikało, że wspólnie ze swoimi dwiema córkami wracała do domu.12-latka została przed blokiem ponieważ miała pójść do sklepu i wówczas została zaatakowana. Dziewczynka zdoła jeszcze poinformować o całej sytuacji swoją matkę, która wezwała pomoc. Ranna nastolatka została przewieziona do szpitala.

Funkcjonariusze od razu rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia, ale przede wszystkim ich celem było ustalenie i zatrzymanie sprawcy, żeby wyeliminować możliwość zaistnienia podobnej sytuacji. Policjanci sprawdzali każdy trop i sygnał, który mógłby przyczynić się do zatrzymania napastnika.

Ich determinacja przyniosła efekty. Wczoraj po południu, rzeszowscy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Okazał się nim 16-letni mieszkaniec Rzeszowa. Trafił do Policyjnej Izby Dziecka.

Materiały w tej sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Prokurator, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, skieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko nieletniemu oraz m.in. zastosowanie środków tymczasowych, a przede wszystkim umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich.