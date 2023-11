Słuchacz Szkoły Policji w Katowicach uratował życie mężczyźnie Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Słuchacz szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w Szkole Policji w Katowicach doskonale zastosował w praktyce policyjne motto „Pomagamy i chronimy”. Dzięki swojej spostrzegawczości pomógł człowiekowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.

Post. Arkadiusz Gudowski z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który obecnie odbywa szkolenie zawodowe podstawowe w naszej szkole, w miniony piątek 10 listopada 2023 r. w trakcie pełnienia służby terenowej, wykazał się szczególnym profesjonalizmem. Patrolując teren w pobliżu rzeki Mlecznej w Katowicach, zauważył zanurzonego w niej mężczyznę, który bezskutecznie usiłował wydostać się na brzeg. Policjant pomógł mu wyjść z wody i objął fachową opieką, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Mężczyzna został następnie przekazany pod opiekę wezwanemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.

Na pytanie, czy czuje się bohaterem post. Arkadiusz Gudowski powiedział, że zrobił po prostu to, co do niego należało.

Młodemu adeptowi sztuki policyjnej, który w ten sposób rozpoczyna swoją przygodę ze służbą w Policji serdecznie gratulujemy godnej naśladowania postawy.