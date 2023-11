Policjant żyrardowskiej drogówki w ostatniej chwili uratował życie 33-latka Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Szybka reakcja funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie uchroniła mężczyznę przed śmiercią. Sierżant Adrian Wasiński w ostatniej chwili dotarł do 33-latka, który zamierzał targnąć się na swoje życie. Dzięki opanowaniu i skutecznie udzielonej pomocy udało się zapobiec tragedii.

W środę (15.11.2023) policjant Wydziału Ruchu Drogowego żyrardowskiej komendy został zadysponowany przez dyżurnego na pilną interwencję. Dyżurny otrzymał zgłoszenie, z którego treści wynikało, że 33-letni mężczyzna chce targnąć się na swoje życie. Funkcjonariusz szybko odnalazł mężczyznę i od razu przystąpił do działania. Dzięki szybkiej reakcji policjanta żyrardowskiej drogówki nie doszło do tragedii. Uratował to, co najcenniejsze, ludzkie życie. 33-letni mężczyzna trafił w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Wspierajmy innych. Bądźmy dobrymi słuchaczami i oferujmy wsparcie osobom, które przeżywają trudności. Możemy pomóc im poczuć się mniej samotnym i bardziej zmotywowanym do życia. Jeśli sami czujemy, że to zbyt trudne wskażmy możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej.

Pamiętaj, że nie jesteś sam i że są ludzie, którzy chcą Ci pomóc. Nie wahaj się poprosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz.



( KWP zs. w Radomiu / kp)