Ostrołęcki policjant brązowym medalistą mistrzostw Polski Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Asp. Marcin Brewczyński z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce swoją pasję, jaką jest nordic walking dzieli z obowiązkami służbowymi. Na co dzień służbę pełni jako dzielnicowy w Posterunku Policji w Łysych. W miniony weekend brał udział w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking, będące kulminacją całego sezonu zawodów organizowanych przez federację World Original Nordic Walking Federation (ONWF), gdzie zdobył brązowy medal - gratulujemy. Wczoraj policjant wyleciał do Maroka, gdzie już w najbliższą sobotę wystartuje w Pucharze Świata.

W pierwszych zawodach Nordic Walking policjant z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce asp. Marcin Brewczyński wystartował w 2019 r. Mimo braku doświadczenia zajął już wtedy miejsce na podium. To był moment, w którym postanowił pójść w tym kierunku. Z treningu na trening rosło jego zaangażowanie i zaczął próbować swoich sił w lokalnych zawodach, których zwieńczeniem były kolejne medale i puchary.

Na kolejne bardzo dobre osiągnięcia nie trzeba było długo czekać. W miniony weekend dzielnicowy wystartował w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking w Pleszewie, będące jednocześnie kulminacją całego sezonu zawodów organizowanych przez federację World Original Nordic Walking Federation (ONWF). Zawody przyciągnęły blisko 750 zawodników z całego kraju, odbywały się na różnych dystansach: 5 km, 10 km oraz 21 km.

Asp. Brewczyński, osiągając średni czas 6:45 min/km, pokonał płaską, szutrowo-leśną trasę, idealną dla miłośników nordic walking, zajmując zaszczytne III miejsce w kategorii 16-39 lat na dystansie 10 km. Tym samym dzielnicowy z Posterunku Policji w Łysych zdobył brązowy medal. Do zdobycia srebra zabrakło mu tylko 16 sekund.

Oto kilka najważniejszych osiągnięć asp. Marcina Brewczyńskiego, które zdobył tylko w tym roku:

III miejsce w kategorii M16-39 na Mistrzostwach Polski federacji ONWF (10 km, Pleszew)

II miejsce w kategorii M30 w Enea Polish Nordic Walking Cup (5 km, Wasilków)

III miejsce w kategorii M30 w Enea Polish Nordic Walking Cup (10 km, Wasilków)

III miejsce w kategorii M1 w PGE Nordic Walking World Cup 2023 (10 km, Bełchatów)

II miejsce w INWA Nordic Walking European Championships 2023 (21 km, Jedlińsk)

II miejsce w Czech Nordic Walking Championchips 2023 (5 km, Czechy)

II miejsce w First of the World Nordic Walking League 2023 (5 km)

III miejsce na Mistrzostwach Polski Polskiej Federacji Nordic Walking (10 km, Wejherowo)

II miejsce Open i I miejsce w kategorii w Pucharze Polski Polskiej Federacji Nordic Walking (Hajnówka 2023)

Jednak jedne z największych wyzwań jeszcze przed nim, ponieważ asp. Marcin Brewczyński szykuje się do startu w Pucharze Świata w Maroko. Zawody odbędą się w najbliższą sobotę 18 listopada.

Asp. Marcin Brewczyński jest inspiracją dla tych, którzy dążą do osiągnięcia sukcesów zarówno w służbie, jak i w swoich osobistych pasjach. Jego historia pokazuje, że ciężką pracą i wysiłkiem można osiągnąć najwyższe cele, niezależnie od wyzwań stawianych przez życie zawodowe. Należy zaznaczyć, że nordic walking nie jest jedynym zainteresowaniem policjanta, jest od również od wielu lat instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, a także ratownikiem medycznym.