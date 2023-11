Zawsze gotowy by pomagać Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Czy w służbie, czy w czasie wolnym, stróże prawa bez wahania reagują, niosą pomoc potrzebującym. Właśnie tak zachował się funkcjonariusz Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, który będąc świadkiem wypadku drogowego natychmiast ruszył z pomocą poszkodowanym. Zadbał też o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

14 listopada 2023 roku przed godziną 20:00 do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jechał policjant, który jest słuchaczem kursu specjalistycznego. Tuż przed wjazdem na teren szkoły znajdując się na ulicy Zegrzyńskiej zauważył wypadek czterech pojazdów, w których znajdowały się osoby kierujące oraz pasażerowie. Natychmiast zatrzymał się w miejscu bezpiecznym i pobiegł z pomocą poszkodowanym.

Łódzki policjant wyciągnął uczestników zdarzenia drogowego z wnętrza samochodów. Gdy na miejsce przybyli okoliczni mieszkańcu poprosił ich o wezwanie odpowiednich służb. Do czasu ich przyjazdu stróż prawa sprawdzał czynności życiowe osób, które udało mu się wydobyć ze zniszczonych aut. Ponadto monitorował stan osób, do których wydobycia potrzebny był specjalistyczny sprzęt straży pożarnej.

Na miejsce z uwagi na obrażenia uczestników wezwany został śmigłowiec LPR , który przetransportował rannych do szpitala.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń legionowskiej drogówki 47-letni mężczyzna kierujący oplem z cofniętymi uprawnieniami do kierowania pojazdów mechanicznych, jadąc od strony Legionowa w kierunku Serocka, nie dostosował prędkości do warunków ruchu i najechał na tył poprzedzającego go audi, które po uderzeniu przesunęło się do przodu, uderzając w tył skody, która następnie uderzyła w kolejnego opla. Na skutek tego zdarzenia dwaj pasażerowie z pojazdu kierowanego przez 47-latka trafili do szpitala. Podczas dalszych czynności mundurowych wyszło na jaw, że kierujący oplem był nietrzeźwy — badanie alkomatem wskazało blisko 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Ratowanie ludzkiego życia i pomaganie osobom będącym w potrzebie jest wpisane w codzienną służbę, każda taka sytuacja daje satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania również, jeśli ma miejsce w czasie wolnym od służby.