Podziękowania dla dzielnicowych za profesjonalizm

Data publikacji 16.11.2023

Podziękowania dla dwóch dzielnicowych wpłynęły do ryckiej komendy od mieszkańca powiatu. Policjanci podczas nocnej służby prawidłowo zareagowali widząc, mężczyznę poruszającego się z latarką wewnątrz sklepu. Mieli podejrzenie, że doszło do włamania. Okazało się, że doszło do awarii prądu i właściciel sklepu chciał zabezpieczyć chłodnie i lodówki. Jak napisał w podziękowaniu, zachowanie mundurowych ,,...dało świadectwo, jak dobrze wykonują swoją pracę i obraz tego, że można czuć się bezpiecznie….”