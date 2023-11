„Szafa pełna ciepła” - pod takim hasłem policjanci zbierali odzież dla potrzebujących Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście zorganizowali zbiórkę odzieży, artykułów higienicznych oraz innych niezbędnych przedmiotów codziennego użytku dla osób w kryzysie bezdomności. Nadchodzący okres zimowy jest szczególnie trudny, a wsparcie tym bardziej potrzebne. Jak twierdzi dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej osób korzystających z ich pomocy jest bardzo wiele. Przy dodatkowym wsparciu, takim jak w tym przypadku, ta pomoc może być jeszcze większa i trafić do większej grupy tych, którzy po nią właśnie przychodzą.

Z inicjatywy pracowników wrocławskiego komisariatu zorganizowano zbiórkę, której efekty przerosły oczekiwania nawet jej organizatorów. 170 kg odzieży, w tym 40 kurtek, artykuły higieniczne oraz inne przedmioty codziennego użytku, które trafią do osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Wszystkie te rzeczy 14 listopada trafiły do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i za jej pośrednictwem zostaną przekazane potrzebujących.

Zbiórka pn. Szafa pełna ciepła trwała od 23 października do 10 listopada br. W tak krótkim czasie policjanci i pracownicy głównie z komisariatu na wrocławskim Śródmieściu przynosili do pracy przedmioty, na które jest największe zapotrzebowanie. Była to przede wszystkim odzież męska, artykuły higieniczne, bielizna, ciepłe koce oraz kurtki.

„To nie koniec, to się dzieje cały czas jedni przynoszą do nas, a my rozdajmy dalej, dzięki temu pomoc może nieustannie płynąć” - tymi słowami dziękował dziś policjantom, pracownikom policji oraz ich przełożonym dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z Rzecznikiem placówki.