W trosce o osoby w kryzysie bezdomności Powrót Drukuj Wraz z nadejściem okresu jesienno–zimowego Policja w całej Polsce podejmuje działania mające na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności, zgodnie z hasłem „pomagamy i chronimy”. 14 listopada poznańscy policjanci przeprowadzili taką akcję wspólnie z przedstawicielami Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Realizując ustawowe zadania, zgodnie z hasłem „pomagamy i chronimy” policjanci systematycznie kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące w kryzysie bezdomności. Najczęściej są to klatki schodowe, pustostany, ogródki działkowe, kanały, dworce PKP, PKS. W przypadku napotkania osoby potrzebującej pomocy policjanci kierują taką osobę do Ośrodków dla bezdomnych, instytucji pomocowych, a także przekazują niezbędne informacje o możliwości otrzymania wsparcia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób potrzebujących, w kryzysie bezdomności oraz zbliżający się Światowy Dzień Ubogich, poznańscy policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z Dyrektorem Archidiecezji Poznańskiej Caritas, 14 listopada br. przeprowadzili w Poznaniu działania na rzecz osób potrzebujących. Odwiedzali miejsca ich pobytu wręczając paczki z odzieżą, żywnością. Dodatkowo każda osoba potrzebująca otrzymała ciepły koc i informacje, gdzie każdego dnia może skorzystać z ciepłego posiłku. Zachęcano do korzystania z ogrzewalni przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu, która czynna jest codziennie. Do ogrzewali mogą zgłaszać się kobiety, jak i mężczyźni z maksymalną zawartością do 1°/ₒₒ alkoholu w organizmie. W trakcie pobytu można się wykąpać, wyprać odzież, otrzymać ciepły posiłek, pomoc socjalną, przedmedyczną, psychologiczną. Przy ulicy Krańcowej jest dostępna Łaźnia Miejska i strefa pomocy doraźnej czynna od poniedziałku do piątku. W godzinach od 12:00 do 17:00 tam również mogą zgłaszać się kobiety, jak i mężczyźni, którzy podczas swojego pobytu mają zapewnione, środki higieniczne do kąpieli, strzyżenie włosów, pomoc pielęgniarki i lekarza, pomoc pracownika socjalnego, dostęp do telewizji, internetu.

W Poznaniu każda osoba znajdująca się w potrzebie może skorzystać z ciepłego posiłku w jadłodajniach Caritas mieszczących się przy ulicach:

Jadłodajnia Caritas pw. Św. Elżbiety, ul. Łąkowa 4 - czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10:00-12:30, I sobotę miesiąca od godz. 09:00-12:00;

Jadłodajnia Caritas pw. Św. Alberta,ul. Ściegiennego 133 - czynna od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00-12:00,

Jadłodajnia Caritas pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Taczaka 7 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-11:30 i 15:15 do 16:00, w sobotę od godz. 10:00-11:30;

Jadłodajnia Caritas pw. św. Józefa przy ul. Niegoleniowskich 23 (wejście od ul. Bogusławskiej) - czynna od poniedziałku do soboty w godz. 11:00-12:00.

Ważna informacja dla chcących skorzystać z Jadłodajnii — nie funkcjonują w niedzielę.