„Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni"- szczere podziękowania za odnalezienie zaginionego mężczyzny Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj „Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni i nieba byśmy przychylili tym wszystkim, którzy brali udział w poszukiwaniach” – takimi słowami zwróciła się do Komendanta żona odnalezionego 67-latka.

Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł. insp. Paweł Antośkiewicz odebrał podziękowania za okazaną pomoc i zorganizowanie akcji poszukiwawczej od zaginionego w ubiegłym tygodniu 67-latka i jego rodziny. Policjantów wspierali w działaniach funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pułtusk, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży i Samodzielne Pododdziały Policji w Ostrołęce. Pisaliśmy o tym tutaj.

Pułtuską Komendę odwiedził wczoraj 67-letni mężczyzna wraz ze swoją żoną. Pomimo problemów zdrowotnych małżeństwo osobiście przyszło do jednostki, aby złożyć na ręce Komendanta podziękowania za profesjonalną postawę policjantów, którzy w ubiegłym tygodniu brali udział w poszukiwaniach.

Wdzięczni mieszkańcy wyrazili słowa uznania za okazaną im empatię i zaangażowanie, jakim w czasie poszukiwań wykazali się policjanci. Jak podkreślili, dzięki determinacji i profesjonalizmowi funkcjonariuszy znowu mogą być razem. Wzruszeni za ciepło i otuchę z jakim spotkali się ze strony policjantów nie kryli łez. Pan Komendant podkreślił, że to wspólny sukces podmiotów zaangażowanych w działania, bowiem, tego dnia policjantów wspierali funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pułtusk, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży i Samodzielne Pododdziały Policji w Ostrołęce.

„Pomagamy i chronimy” – to motto przyświeca policjantom każdego dnia, bo służba w Policji, to stała gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Nigdy nie oczekujemy za to podziękowań, ale słowa wdzięczności są dla nas zawsze niezwykle budujące i motywują do dalszej ofiarnej służby.