Ukradł auto, a następnie rozebrał je na części i sprzedał. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze 15 października br. kiedy to 46-latek wraz z poproszonym o pomoc kolegą odholowali na posesje pomysłodawcy niesprawny samochód. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że auto należało do kogoś innego… Jego wartość właścicielka oszacowała na kilka tysięcy złotych. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież pojazdu, który teraz za swoje czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ustalili, a następnie zatrzymali 46-letniego jeleniogórzanina podejrzanego o kradzież.

Jak ustalili funkcjonariusze, do kradzieży pojazdu marki VW doszło 15 października br. w Jeleniej Górze. Auto uszkodzone, zaparkowane było pod budynkiem właścicielki. Jeleniogórzanin, zorientował się, że pojazd jest otwarty i to wtedy zrodził się pomysł jego kradzieży. O pomoc w odholowaniu auta zwrócił się do swojego znajomego, któremu powiedział, że auto jest jego własnością. Nieświadomy niczego mężczyzna pomógł 46-latkowi w kradzieży pojazdu, którego wartość właścicielka oszacowała na kilka tysięcy złotych.

Powiadomieni o przestępstwie policjanci rozpoczęli poszukiwanie osoby podejrzewanej o popełnienie tego czynu. Na podstawie zebranych w tej sprawie informacji oraz analizy nagrań z kamer monitoringu wytypowali, a następnie zatrzymali 46-latka podejrzewanego o kradzież tego pojazdu. Okazało się, że jeleniogórzanin najprawdopodobniej pojazd rozebrał na części i sprzedał.

Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie on przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490

Film Ukradł auto, a następnie rozebrał je na części i sprzedał. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem Opis filmu: Opis filmu w załączonym pliku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Ukradł auto, a następnie rozebrał je na części i sprzedał. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem (format mp4 - rozmiar 26.33 MB)