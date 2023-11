Spiesz się powoli! 35 punktów karnych i zatrzymane prawo jazdy z pewnością podziała na wyobraźnię 27-letniego kierowcy... [FILM]

Mogłoby się wydawać, że będzie to kolejna rutynowa kontrola drogowa, jaką tego dnia przeprowadzą wrocławscy funkcjonariusze dolnośląskiej grupy SPEED. To, co różniło ją od pozostałych, to szereg wykroczeń, które popełnił 27-letni kierujący dostawczym volkswagenem oraz pozostawiający wiele do życzenia stan techniczny jego auta. A wszystko zaczęło się od nadmiernej prędkości, z jaką ulicami Wrocławia przemieszczał się swoim busem 27-latek wraz ze swoimi pasażerami. Mężczyzna pędził przez miasto 121 km/h, choć znaki jasno wskazywały, że na tym odcinku drogi dopuszczalna prędkość to 70 km/h! Spotkanie z mundurowymi zakończyło się nałożeniem mandatów w łącznej kwocie 2500 zł, 35 punktami karnymi, a także zatrzymanym dowodem rejestracyjnym oraz prawem jazdy na okres trzech miesięcy.