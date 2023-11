Kolejny kurier przewożący imigrantów zatrzymany - wpadł dzięki czujności hajnowskiego policjanta na wolnym Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Hajnowski policjant w czasie wolnym zareagował widząc w lesie samochód. Podejrzewał, że kierowca opla przewozi osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Funkcjonariusz pojechał za pojazdem i powiadomił dyżurnego hajnowskiej komendy. Po chwili "kurier" był w rękach policjanta. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjant z zespołu wykroczeń, na wolnym zwrócił uwagę na opla na śląskich numerach rejestracyjnych. Pojazd początkowo zaparkowany był w lesie, w pobliżu uroczyska Krynoczka. Przejeżdżający tamtędy funkcjonariusz, w lusterku wstecznym swojego samochodu zauważył, jak z zarośli wybiega grupa osób, która następnie wsiada do zaparkowanego samochodu. Po chwili opel ruszył i zbliżył się do pojazdu policjanta. Wtedy hajnowski policjant nabrał podejrzeń, że kierowca opla przewozi osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Policjant natychmiast ruszył za pojazdem i powiadomił dyżurnego komendy.



Opel poruszał się drogą leśną w kierunku miejscowości Budy. W pewnym momencie kierowca nagle zatrzymał samochód i zaczął zawracać. Z uwagi na to, że droga była wąska i nie było na niej możliwości bezkolizyjnego wyminięcia się, policjant gestem ręki poprosił kierowcę opla o zjazd na pobocze. Wtedy funkcjonariusz podjechał do pojazdu uniemożliwiając kierowcy i siedzącemu za nim pasażerowi otwarcie drzwi. Policjant poinformował kierowcę opla, że jest funkcjonariuszem hajnowskiej komendy.



Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział 43-letni obywatel Ukrainy. Przewoził on 4 obywateli Egiptu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Po chwili na miejsce dojechali również policjanci z małopolskiego oddziału prewencji.