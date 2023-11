Policjanci dotarli do mężczyzny w ostatniej chwili, ratując mu życie Data publikacji 16.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci prewencji z lubińskiej komendy powiatowej zostali wysłani na interwencję do jednego z mieszkań na terenie miasta. Według relacji zgłaszającej, jej mąż poszedł do pomieszczenia gospodarczego i groził, że targnie się na swoje życie. Jak się okazało, funkcjonariusze dotarli na miejsce w ostatniej chwili. Byli zmuszeni wyważyć drzwi do piwnicy. Mężczyzna był już wówczas nieprzytomny. Z uwagi na brak wyczuwalnego tętna i oddechu, stróże prawa przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W wyniku tych działań mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym przywrócono funkcje życiowe. Został on następnie przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy.

Do lubińskiej komendy zgłosiła się zrozpaczona kobieta, która poinformowała dyżurnego, że jej mąż wyszedł z domu, informując ją, że chce odebrać sobie życie. Pod wskazany adres niezwłocznie pojechały dwa patrole interwencyjne. Z informacji przekazanej przez zgłaszającą wynikało, że mężczyzna może znajdować się w piwnicy w ich bloku.

Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, usłyszeli tylko krzyk i za chwilę zapadła cisza. Drzwi pomieszczenia, z którego dobiegał hałas, były od środka zamknięte na klucz. Mundurowi, wiedząc, że liczy się każda sekunda, natychmiast podjęli próbę dostania się do środka. Nie było już czasu, aby czekać na przyjazd straży pożarnej.

Na szczęście udało im się sforsować drzwi. Po ich otwarciu potwierdził się najgorszy scenariusz. Mężczyzna nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. Policjanci bez zastanowienia podjęli reanimację, która po kilku minutach przyniosła oczekiwany skutek. Funkcje życiowe mężczyzny zostały przywrócone, a po chwili odzyskał on także przytomność. Krótko po tym mieszkaniec Lubina trafił pod specjalistyczną opiekę lekarską.

Dobra współpraca, doświadczenie i duże zaangażowanie mundurowych, którzy dotarli do mężczyzny w kryzysie emocjonalnym, sprawiły, że jego życie zostało uratowane w ostatniej chwili.

Policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Wiedzieli, co robić i zrobili to, jak należy, dzięki czemu uratowali mężczyznę.

Pomocy na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111.