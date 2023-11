Czas promocji i wyprzedaży. Uwaga na cyberoszustów! Data publikacji 17.11.2023 Powrót Drukuj Przed nami gorący czas wyprzedaży i różnych promocji związanych ze zbliżającym się dniem określanym jako „Black Friday”. Strony internetowe i reklamy w social – mediach będą kusiły nas niskimi cenami produktów i innym korzystnymi ofertami. Pamiętajmy, aby w tym czasie nie stracić zdrowego rozsądku, nie dać się nabrać na fałszywe oferty i nie stracić pieniędzy. Stosując się do kilku wskazówek przygotowanych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zmniejszymy ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępcy.

Zbliżający się czas promocji i wyprzedaży, również tych w Internecie, to okres wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Wiedząc, że wiele osób będzie intensywniej przeszukiwało sieć, aby znaleźć super okazję, dostosowują swoje działania i przygotowują więcej fałszywych ofert. Jak je rozpoznać? Jak nie dać się nabrać? Jak nie stracić pieniędzy i bezpiecznie dokonać zakupów? Stosując się do wskazówek przygotowanych przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zwiększymy swoje bezpieczeństwo w sieci.

Fałszywe sklepy internetowe

szczególną uwagę zwracajmy na to, czy cena towaru nie wydaje się zbyt atrakcyjna - oszuści często kuszą kupujących bardzo niską ceną,

pamiętajmy, że sklep internetowy jak każda inna firma, musi posiadać adres i dane rejestracyjne – np. numery NIP i REGON. Powinien być też zamieszczony nr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), który można zweryfikować on-line,

wybierajmy te platformy i te sklepy, które cieszą się dobrymi opiniami klientów,

zweryfikujmy adres strony internetowej, bywa, że występują w nim dodatkowe litery lub znaki, których w pierwszej chwili nie zauważamy,

sprawdzajmy datę uruchomienia sklepu internetowego (im dłużej sklep funkcjonuje, tym większą mamy pewność, że jest bezpieczny),

sprawdźmy, czy sklep internetowy oferuje formę płatności za pobraniem,

dokonując płatności za zakupy nie korzystajmy z linków otrzymanych od niepewnych, nieznanych platform.

Portale aukcyjne

za zakupy, jeśli to możliwe wybierajmy opcję płatności za pobraniem;

przejrzyjmy fora internetowe i zapoznajmy się z komentarzami innych klientów na temat tego sprzedawcy internetowego,

korespondencję w sprawie sprzedaży/zakupu starajmy się prowadzić na danym portalu aukcyjnym. Przestępcy często komunikują się w sprawie zakupu/ sprzedaży jakiejś rzeczy wykorzystując szyfrowane komunikatory,

dokładnie sprawdzajmy wiadomości, jakie otrzymujemy w toku płatności mobilnych i czytajmy, na co wyrażamy zgodę, i jaki przelew potwierdzamy,

nikomu i nigdy nie udostępniajmy naszych haseł i loginów do bankowości internetowej.

Reklama w social mediach

Cyberprzestępcy będą starali się dotrzeć ze swoją fałszywą ofertą promocyjną do maksymalnie dużego grona użytkowników. W związku z tym przygotowują atrakcyjnie wyglądające i bardzo korzystne cenowo oferty, zamieszczając je w social – mediach. Oferta jest tak przygotowana, aby zachęcić nas do kliknięcia na nią, a w dalszych krokach podania swoich poufnych danych do logowania w tym do bankowości internetowej, podania danych karty płatniczej. Pamiętajmy, że przekazanie takich danych na spreparowanej stronie powoduje, że przekazujemy je przestępcy.

Oszustwo metodą na tzw. „BLIK”-a

Jedną z częściej stosowanych przez cyberprzestępców metod jest włamanie na konto na portalu społecznościowym i podszywając się pod właściciela profilu, masowe rozsyłanie do wszystkich znajomych prośby o przekazanie kodu BLIK.. Oszuści internetowi, podszywając się pod naszego znajomego lub członka rodziny, bardzo często dodają sformułowania, że nie mogą w tej chwili rozmawiać, żeby nie przeszkadzać, że oddzwonią za jakiś czas. Te zabiegi mają uwiarygodnić ich działania i zapobiec dalszej weryfikacji z naszej strony.

Dlatego, jeśli otrzymamy wiadomość z prośbą o przekazanie kodu do szybkiej płatności tzw. BLIK, upewnijmy się komu go wysyłamy dzwoniąc do tej osoby, a także sprawdzając kwotę i odbiorcę podczas potwierdzania transakcji.

