Zostań naszym kolejnym bohaterem: pomóż znaleźć i schwytać najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie Data publikacji 17.11.2023 Powrót Drukuj Europol i ENFAST rozpoczynają dziś kampanię „EU Most Wanted” 2023, mającą na celu uzyskanie pomocy społeczeństwa w zlokalizowaniu przestępców w całej Europie. W ramach tegorocznej kampanii na stronę internetową EU Most Wanted trafiają kolejne nazwiska poszukiwanych przestępców. W tym roku na stronie zamieszczono ponad 50 profili przestępców powiązanych z poważnymi przestępstwami m.in. zabójstwa, handel ludźmi, rozboje i cyberprzestępstwa.

Czy zostaniesz naszym kolejnym bohaterem (#BeOurNextHero)? Twoja pomoc może być potrzebna, aby odnaleźć najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie. Każdy z nas jest zagrożony przestępczością. Możesz jednak zadbać o bezpieczeństwo Europy, sprawdzając listę najbardziej poszukiwanych osób w UE. Prosimy – poświęć kilka sekund, aby zobaczyć zdjęcia tych zbiegów, i sprawdź, czy rozpoznajesz któregoś z nich.

Najbardziej poszukiwani w ramach kampanii polscy przestępcy to:

>>> JACEK JAWOREK <<<

>>> KAMIL ŻYŁA <<<

>>> RAFAŁ PACYNA <<<

Masz moc bohatera. Jeśli kogoś rozpoznajesz, możesz nas o tym poinformować anonimowo za pośrednictwem strony internetowej. Jedna wskazówka może wiele zdziałać w walce z przestępczością. Jedna wskazówka może pomóc w ujęciu niebezpiecznego zbiega i uratować potencjalne ofiary.

Możesz odegrać kluczową rolę w pomocy organom ścigania w schwytaniu długo poszukiwanego zbiega. Przyjęta w tym roku forma kampanii nawiązująca do komiksowych Superbohaterów wskazuje, że superbohaterowie występują nie tylko w komiksach i nie trzeba mieć nadludzkich zdolności, aby zostać bohaterem – wystarczy mieć oczy szeroko otwarte.

Historie w tych komiksach oparte są na prawdziwych wydarzeniach i wskazówkach udzielanych przez naszych bohaterów, ludzi takich jak Ty.

„Przy próbach odnalezienia poszukiwanych zbiegów kluczowa jest współpraca między krajami UE oraz z obywatelami UE. Przestępcy uciekają z kraju do kraju i wielokrotnie próbują uciekać organom ścigania. Zaangażowanie społeczeństwa i zapoznanie się na naszej witrynie internetowej z listą najbardziej poszukiwanych osób w UE może pomóc w uratowaniu potencjalnych ofiar. Sprawdź stronę i pomóż nam ich znaleźć. Bądź naszym kolejnym bohaterem.”

Dyrektor wykonawcza Europolu, Catherine De Bolle

Każdego roku Europol aktualizuje informacje na temat najbardziej poszukiwanych przestępców. Wystarczy, że odwiedzisz stronę „EU Most Wanted”, i być może będziesz dysponował kluczowymi informacjami. Dzięki temu pomożesz w postawieniu tych osób przed sądem. W tym roku w kampanii „EU Most Wanted” uczestniczą prawie wszystkie kraje UE, a na stronie internetowej opublikowano profile ponad 50 zbiegów.

Kampania EU Most Wanted odniosła w przeszości znaczny sukces dzięki wielu anonimowym informacjom prowadzącym do faktycznych aresztowań. Unijny program Most Wanted został uruchomiony przez społeczność ENFAST w styczniu 2016 r. przy penym wsparciu Europolu.

Od tego czasu:

• na stronie internetowej zamieszczono listę 408 profili uciekinierów;

• aresztowano 146 uciekinierów;

• 50 aresztowań nastąpiło bezpośrednio w wyniku opublikowania profilu zbiega na stronie internetowej;

• 21 spraw zostało pomyślnie rozwiązanych od rozpoczęcia ubiegłorocznej kampanii we wrześniu 2022 r.

(Europol, BK KGP, BKS KGP/ mk)