Zgrupowanie reprezentacji Policji kobiet w piłkę nożną Data publikacji 17.11.2023 Powrót Drukuj W dniach 6- 9 listopada br. drużyna reprezentacji Policji kobiet w piłkę nożną przebywała na intensywnym zgrupowaniu. Gospodarzem spotkania było miasto Muszyna. Zgrupowanie miało na celu doskonalenie umiejętności, wzmocnienie współpracy zespołowej oraz przygotowanie się do nadchodzących wyzwań sportowych.

Podczas zgrupowania zostały przeprowadzone intensywne sesje treningowe, skupiające się na różnych aspektach gry. Obejmowały one techniki podstawowe, takie jak drybling, podania i strzały na bramkę, jak również taktyczne zagrywki, pozycjonowanie na boisku oraz skuteczność w grze. Przeprowadzona została również dogłębna analiza taktyczna, studiująca przeszłe oraz przyszłe zmagania drużynowe. Skupiono się na mocnych stronach i słabościach, aby lepiej zrozumieć, jak można dostosować taktykę, aby zdobywać przewagę na boisku. Zgrupowanie było doskonałą okazją do budowania więzi w zespole.



Drużyna reprezentacji Policji kobiet w piłkę nożną 7 listopada br. rozegrała mecz sparingowy w Krakowie. Przeciwnikiem naszych piłkarek była drużyna ekstraligowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sparing zakończył się sukcesem naszej drużyny, która podczas godzinnych zmagań zdobyła dwie bramki, tracąc tylko jedną. Drużyna wykazała się dobrą grą zespołową oraz skutecznymi akcjami pod bramką przeciwnika.



Sparing był dobrą okazją do nauki oraz wartościowym doświadczeniem. Zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy się poprawić. Te wnioski posłużą jako punkt wyjścia do naszych zmagań podczas Mistrzostw Świata w Holandii.



Podczas zgrupowania odnotowano znaczący postęp w grze. Zauważono poprawę w technicznych umiejętnościach każdej zawodniczki, co przełożyło się na lepszą grę zespołową. Zdolność do szybkiego podejmowania decyzji oraz precyzyjne podania znacząco się poprawiły.



Zgrupowanie reprezentacji Policji kobiet w piłkę nożną było intensywnym i owocnym okresem dla drużyny. Pracowaliśmy ciężko, doskonaląc nasze umiejętności i budując silne fundamenty dla przyszłych wyzwań. Jesteśmy pełni entuzjazmu i gotowi na nadchodzące rozgrywki, mając pewność, że nasze wysiłki teraz zaowocują sukcesem podczas Mistrzostw Świata w Holandii.