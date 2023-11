Policjanci ewakuowali mieszkańców z płonącej kamienicy Data publikacji 17.11.2023 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja przemyskich policjantów uratowała życie mieszkańców kamienicy, w której doszło do pożaru. Funkcjonariusze jako pierwsi byli na miejscu zdarzenia, stanęli na pierwszej linii frontu z żywiołem i wyprowadzili z budynku samodzielnie, bez udziału innych służb kilka osób.

W czwartek 16 listopada br. przed godziną 1.00 w nocy służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o pożarze w kamienicy na ul. Długosza w Przemyślu. Na miejscu jako pierwsi interweniowali policjanci, którzy zauważyli, że pożar objął ostatnią kondygnację budynku - strych. Mundurowi bez chwili wahania, nie posiadając specjalistycznego sprzętu i odzieży, natychmiast podjęli działania mające na celu ratowanie życia i zdrowia mieszkańców kamienicy.

Duże zadymienie i wysoka temperatura, a także pękające szyby i spadające elementy z płonącego budynku, a przede wszystkim zgaszone światła w mieszkaniach, uświadomiły policjantom z jak poważną sytuacją mają do czynienia. Ze względu na porę nocną i nieświadomość mieszkańców kamienicy o zagrożeniu, policjanci natychmiast, przystąpili do ich budzenia i informowania o pożarze, a także do ewakuacji.

Trzech policjantów i policjantka z wydziału wywiadowczo-interwencyjnego bez wahania weszli do budynku i pomagali mieszkańcom. Dzięki ich odwadze i profesjonalizmowi udało się ewakuować zagrożonych lokatorów. Dalsze działania były kontynuowane wraz z funkcjonariuszami Straży Pożarnej.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji przybyłych na miejsce pożaru funkcjonariuszy Policji i współdziałaniu służb wszyscy mieszkańcy kamienicy zostali ewakuowani na zewnątrz budynku i została im zapewniona odpowiednia opieka.

Pożar został ugaszony, a lokatorzy rano wrócili do swoich mieszkań.